Когда в Мурманской области заработают детские центры и ночные клубы

Скоро ребятишки смогут повеселиться вдоволь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Что и говорить, а северяне истосковались по развлечениям. Дети просятся в любимые центры полазить вдоволь и покататься с горок, а молодежь уже давно не отрывалась на танцполе. Но совсем скоро эти мечты можно будет воплотить в жизнь.

- Выход на плато и последующее снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом позволили снять ряд ограничений в регионе. При сохранении положительной тенденции с 15 сентября смогут возобновить свою работу ночные клубы, детские центры и другие развлекательные заведения, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Кроме того, с середины сентября распахнут свои двери кинотеатры и театры. В общем, ждать того момента ,когда жизнь на Крайнем Севере снова забьет ключом осталось недолго. А для того, чтобы планы не сорвались, жителям Заполярья необходимо бережно относится к своему здоровью и не забывать про маски во время посещения общественных мест.

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