Когда в Мурманской области откроются торговые центры

Торговые центры открываются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сходить на шопинг в Мурманской области уже сейчас вполне реально - торговые центры работают, правда многие магазины остаются закрыты. Уже через несколько дней эта ситуация изменится благодаря новым послаблениям, который ввел губернатор заполярного региона Андрей Чибис. Так что совсем скоро можно будет закупиться всем необходимым в городе, без потребности лишний раз лезть в Интернет и заказывать вещи онлайн.

- С 19 августа при сохранении тренда на снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом возобновится работа торговых комплексов, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Однако пообедать в фуд-кортах будет все еще нельзя. Зато одновременно с торговыми центрами откроются кафе и рестораны.

Напомним: и.о. министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова рассказала о положительной динамике по коронавирусу. Как отметила чиновница, ситуация находится под контролем.

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