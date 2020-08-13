Когда в Мурманской области откроются кафе и рестораны

Пообедать в ресторанах и кафе снова станет возможным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поскольку Мурманская область вышла на плато пандемии коронавируса и начала плавно с него спускаться, уже в самое ближайшее время северян ожидает долгожданное снятие ограничений. По крайней мере, наконец-то можно будет отправится на романтический ужин в ресторан или перекусить в кафе чем-нибудь вкусненьким между делами.

- С 19 августа будут сняты ограничения с заведений общепита: ресторанов, кафе и баров. Однако закрытыми все еще остаются фуд-корты в торгово-развлекательных центрах, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Переход к новому этапу снятия ограничений в нашем регионе стал возможен после положительной тенденции по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

Напомним: в Мурманске открылся областной художественный музей. Посещение выставок будет доступно только по предварительной записи, а вход обязательно в медицинской маске.

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