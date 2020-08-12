Погода в Мурманске и области 13 августа 2020 года: небольшой дождь и +17 градусов

В Мурманской области скоро будет тепло. Фото: Олег ФИЛОНОК

Погода все еще не хочет радовать северян солнечными лучами, однако прохлада постепенно сходит на нет. Температура воздуха в Мурманской области потихоньку повышается, а дождей становится меньше.

- 13 августа над Кольским полуостровом будет располагаться малоградиентное барическое поле. Сохранится облачная c прояснениями погода, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9, днем +12+17 градусов, - сообщают в мурманском гидрометцентре.

Синоптики также отмечают, что уже в ближайшие дни в заполярном регионе потеплеет - к выходным будет до +20 градусов, но дожди нас не минуют. Зато, можно ждать радугу и смело отправляться за грибами.

Напомним: в Кандалакше к местным жителям наведывается "ручная" лиса. Рыжая красавица не боится людей и принимает от них угощения.

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