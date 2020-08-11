Семья из Судана пыталась незаконно попасть в Норвегию через Печенгский район

Суданцев задержали пограничники. Фото: unsplash.com

Жители Республики Судан в поисках лучшей жизни решили переехать в Норвегию, однако пересекать границу на законных основаниях они не собирались. А зря.

Дело было так: двое мужчин и женщина с тремя детьми прилетели в Мурманск, откуда поехали на авто в сторону участка госграницы в Печенгском районе. Там они выбросили свои паспорта на обочину, чтобы скрыть личные данные на случай задержания пограничниками. После этого путешественники перебрались через забор из колючей проволоки и пешком отправились в сторону российско-норвежской границы, однако тут их приключение оборвалось - попались сотрудникам пограничного управления УФСБ по Республике Карелия.

Иностранцев задержали и завели на них уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ "Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Дело расследовано следственным отделом УФСБ России по Мурманской области.

- Печенгский районный суд назначил мужчинам по 8 месяцев лишения свободы, женщине – 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Детей суданки отправили в специализированное учреждения помощи семье и детям. Приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Печенгского района.

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