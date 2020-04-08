2020-04-08T14:43:03+03:00
Происшествия

В Мурманской области многодетная семья из Судана без документов пыталась перебраться через границу в Норвегию

В ФСБ возбудили уголовное дело и отправили иностранцев под стражу
Варвара РУСЛАНОВА
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На что надеялись граждане Судана, когда пытались с тремя детьми пересечь по сугробам госграницу, не понятно.На что надеялись граждане Судана, когда пытались с тремя детьми пересечь по сугробам госграницу, не понятно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус смог поставить на паузу жизнь почти во всем мире. Но пока большинство людей думают, как спастись от опасной инфекции, некоторые не теряют надежды перебраться в страну с более благоприятными условиями проживания и рискуют своей свободой.

- 1 апреля сотрудники пограничного управления ФСБ задержали шестерых граждан Судана при попытке пересечь государственную границу России и Норвегии без разрешительных документов и вне установленного пункта пропуска, - рассказывают в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области. – Возбуждено уголовное дело части 3 статьи 322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

Как выяснилось, к лучшей жизни в Норвегии рвались 30-летняя женщина, двое мужчин, 21 и 31 года, и трое детей - 8, 6 и 5 лет. Ленинский районный суд Мурманска установил, что подданные Судана действовали по предварительному сговору, и отправил их под стражу до 31 мая. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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