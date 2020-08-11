Погода в Мурманске и области 12 августа 2020 года: в регионе дожди и до +15 градусов

В регионе сохраняется прохлада.
Фото: Ольга ЗАСУХИНА
К сожалению, теплых деньков жителям Мурманской области в разгар рабочей недели не видать. Погода стала капризной, и вместо солнечных лучей она нам дарит дожди и прохладу. Ничего не попишешь, придется довольствоваться тем, что имеем.
- 12 августа в заполярном регионе будет облачно c прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9, днем +10+15 градусов, - рассказывают в мурманском гидрометцентре.
Синоптики также отмечают, что Кольский полуостров сейчас находится под влиянием восточной периферии антициклона, расположенного над Скандинавией и западе Баренцева моря, что и послужило причиной прохладной погоды.
Напомним: на тушение лесных пожаров Мурманская область получит 30 миллионов рублей. Из-за погоды зеленые легкие региона этим летом горят чаще чем обычно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области собирают белые грибы. В регионе набирает обороты сезон тихой охоты (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru