Хлебозавод в Кандалакше будет возрождать предприниматель из Карелии

Завод будут реанимировать. Фото: Михаил Павлов

В хлебозавод Кандалакши, который давно обветшал и предался унынию, планируется вдохнуть новую жизнь. Как отметил глава Кандалакшского района Михаил Павлов, надежда на возрождение хрупкая, но все-таки реальная.

- 7 августа встретился с новым собственником завода - его выкупил предприниматель из Карелии. Он готов перезапустить производство, но на это потребуется не менее полугода. Практически все здесь нужно восстанавливать, - отмечает Михаил Палов. - Окажу максимальную поддержку. Уже закрепили руководителей отделов администрации за этим проектом.

Если хлебозавод заработает вновь, в городе появится более 50 новых рабочих мест. А еще - вернется любимый, настоящий, свежий хлеб, который все до сих пор помнят. Остается надеяться на лучшее!

Напомним: путешественникам по Заполярью покажут карьеры и заводы. В Мурманской области будут развивать промышленный туризм.

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