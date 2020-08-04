В Мурманске ночью под окнами девятиэтажного дома нашли тело 37-летней женщины
Ночью 3 августа в Мурманске случилось ЧП: под окнами девятиэтажки на Кольском проспекте нашли тело молодой женщины. Что стало причиной ее трагической гибели - еще предстоит выяснить следователям.
- В период с 23.00 до 00.00 37-летняя женщина упала из окна девятого этажа дома №174/3, что находится на проспекте Кольском. Выехавшие на место происшествия следователи осмотрели тело и установили, что травмы характерны для падения с высоты. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.
Обстоятельства падения северянки устанавливаются, по данному факту сейчас проводит проверку следственный отдел Мурманска.
Напомним: в Апатитах восьмилетняя девочка разбила голову, упав с качелей. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение.
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