В Мурманске ночью под окнами девятиэтажного дома нашли тело 37-летней женщины

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:50:05+03:00

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Ночью 3 августа в Мурманске случилось ЧП: под окнами девятиэтажки на Кольском проспекте нашли тело молодой женщины. Что стало причиной ее трагической гибели - еще предстоит выяснить следователям.

- В период с 23.00 до 00.00 37-летняя женщина упала из окна девятого этажа дома №174/3, что находится на проспекте Кольском. Выехавшие на место происшествия следователи осмотрели тело и установили, что травмы характерны для падения с высоты. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Обстоятельства падения северянки устанавливаются, по данному факту сейчас проводит проверку следственный отдел Мурманска.

Напомним: в Апатитах восьмилетняя девочка разбила голову, упав с качелей. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение.

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