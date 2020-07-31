2020-07-31T15:23:05+03:00
Происшествия

В Апатитах восьмилетняя девочка разбила голову, упав с качелей

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение
Наталья ЛОБАНОВА
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Девочку отправили на лечение в Мурманск.Девочку отправили на лечение в Мурманск.Фото: Андрей ЗАМАХИН
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Вечером 30 июля на детской площадке в Апатитах произошло ЧП: восьмилетняя девочка упала с качелей, да так, что ссадинами на лбу ей отделаться не удалось. С серьезными травмами ребенка доставили в реанимацию.

- Несчастный случай произошел во дворе дома №20 по улице Дзержинского. Девочка качалась на качелях и упала, сильно ударилась. По предварительной информации, она стояла ногами на качелях, а не сидела, из-за чего повреждения были серьезнее. Бригада скорой помощи доставила юную северянку в медицинское учреждение. Ребенка сначала госпитализировали в отделение реанимации Апатитско-Кировской центральной городской больницы, а затем отправили для дальнейшего лечения в Мурманск. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют инспекторы полицейского подразделения по делам несовершеннолетних.

Напомним: в Кандалакшском районе во время купания утонула 11-летняя девочка. Школьница пошла на речку вместе с подружкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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