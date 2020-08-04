Ребенок вместо пепельницы: житель Кандалакши тушил окурки о тело 8-летней дочери своей сожительницы

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:23:46+03:00

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29-летний житель Кандалакши не придумал ничего лучше, как тушить сигареты при помощи ребенка. Зато когда дело дошло до суда, думать о пепельнице было уже поздно.

Следствием и судом установлено, что в мае прошлого года мужчина целый день в своей квартире развлекался тем, что прижимал раскаленный конец сигареты к телу и конечностям 8-летней дочери своей сожительницы. В итоге, девочка пострадала, как физически, так и психически. Издевательства мужчины были выявлены инспектором по делам несовершеннолетних.

- На кандалакшанина завели уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной зависимости от виновного". Сейчас злоумышленнику вынесли обвинительный приговор - ему назначили 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU