Ребенок вместо пепельницы: житель Кандалакши тушил окурки о тело 8-летней дочери своей сожительницы
29-летний житель Кандалакши не придумал ничего лучше, как тушить сигареты при помощи ребенка. Зато когда дело дошло до суда, думать о пепельнице было уже поздно.
Следствием и судом установлено, что в мае прошлого года мужчина целый день в своей квартире развлекался тем, что прижимал раскаленный конец сигареты к телу и конечностям 8-летней дочери своей сожительницы. В итоге, девочка пострадала, как физически, так и психически. Издевательства мужчины были выявлены инспектором по делам несовершеннолетних.
- На кандалакшанина завели уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной зависимости от виновного". Сейчас злоумышленнику вынесли обвинительный приговор - ему назначили 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.
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