2020-08-03T16:09:32+03:00
Дом. Семья

Жители Кандалакши угостили диких лисят кошачьим кормом

Рыжие зверята хоть и боялись людей, но от лакомства не отказались [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Лисята наелись и убежали в лес. Фото: Анна ЛарионоваЛисята наелись и убежали в лес. Фото: Анна Ларионова
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Жители Мурманской области всегда не прочь накормить диких животных, несмотря на то, что специалисты крайне не рекомендуют угощать лесных обитателей. Кандалакшане от такого соблазна устоять не смогли, и все-таки дали лакомство паре лисят, которые встретились им на пути, и запечатлели рыжих на видео.

- Хорошо, что в машине почти всегда лежит корм для бездомных кошечек, только на этот раз им полакомились вот такие две маленькие милахи, - поделилась в паблике "Кандалакша вкурсе" местная жительница Ирина Филинова.

Зверята хоть и побаивались подошедших северян, но от кошачьего лакомства все равно не отказались. Вдоволь наевшись, рыжие красавцы убежали в лес по своим делам.

Напомним: в соцсетях Мурманской области появилось видео, как голодный медвежонок отбирает у рабочих пакет с едой. «Комсомолка» выяснила, произошел ли необычный случай в заполярном регионе.

Жители Кандалакши кормят лисят.Автор: Ирина Филинова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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