Жители Кандалакши угостили диких лисят кошачьим кормом
Жители Мурманской области всегда не прочь накормить диких животных, несмотря на то, что специалисты крайне не рекомендуют угощать лесных обитателей. Кандалакшане от такого соблазна устоять не смогли, и все-таки дали лакомство паре лисят, которые встретились им на пути, и запечатлели рыжих на видео.
- Хорошо, что в машине почти всегда лежит корм для бездомных кошечек, только на этот раз им полакомились вот такие две маленькие милахи, - поделилась в паблике "Кандалакша вкурсе" местная жительница Ирина Филинова.
Зверята хоть и побаивались подошедших северян, но от кошачьего лакомства все равно не отказались. Вдоволь наевшись, рыжие красавцы убежали в лес по своим делам.
Напомним: в соцсетях Мурманской области появилось видео, как голодный медвежонок отбирает у рабочих пакет с едой. «Комсомолка» выяснила, произошел ли необычный случай в заполярном регионе.
Жители Кандалакши кормят лисят.Автор: Ирина Филинова
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