2020-08-02T13:56:52+03:00
Общество

МАГУ и МГТУ оказались во второй и третьей сотне мест в национальном рейтинге российских вузов

Мурманский технический университет потерял позиции, а Мурманский арктический университет наоборот поднялся в топе
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мурманским вузам есть, к чему стремиться. Фото: МАГУМурманским вузам есть, к чему стремиться. Фото: МАГУ
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"Интерфакс" представил ежегодный национальный рейтинг российских вузов, куда вошли два учебных заведения Мурманской области - Мурманский арктический государственный университет и Мурманский государственный технический университет. К сожалению, наши северные вузы не смогли добраться до вершин топа, зато есть, к чему стремиться.

- МАГУ набрал 323 балла, поднявшись в рейтинге на 13 позиций, и занял 243-246 место. МГТУ потерял 26 позиций и 288 баллов по сравнению с прошлым годом и переместился на 312-314 место, - говорится в исследовании.

При составлении топа оценивалась работа 337 ведущих университетов и институтов России. Список лучших университетов возглавил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Второе место в списке занял Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", третье получил Национальный исследовательский университет Московский физико-технический институт (МФТИ).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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МАГУ и МГТУ оказались во второй и третьей сотне мест в национальном рейтинге российских вузов
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