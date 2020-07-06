Мурманская область заняла 12 строчку рейтинга по наибольшим доходам среди российских регионов

6 Июль 2020 2020-07-06T15:36:34+03:00

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Жители Мурманской области зарабатывают на жизнь вполне себе прилично. По крайней мере, такой вывод можно сделать из исследования издания "РИА Новости", которое составило рейтинг регионов по доходам населения. Кольский край занял 12 место среди благополучных в материальном отношении уголков России.

- Эксперты сравнили отношение среднедушевых доходов населения региона в месяц к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Дополнительными показателями стали доля населения за чертой бедности и доля населения за чертой крайней бедности, - сообщается в исследовании.

Отмечается, что в Мурманской области 10,8% живут за чертой бедности, и всего 0,9% имеют доходы ниже половины регионального прожиточного минимума. Отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 1,92.

Лучше всех, с финансовой точки зрения, живется в Ямало-Ненецком автономном округе, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора (3,11). Хуже всего дела обстоят в Республике Тыва, где зафиксирован наивысший уровень бедности - 34%.

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ИСТОЧНИК KP.RU