Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Ковидом болеет 2,7% медработников»

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:40:04+03:00

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В Мурманской области 10370 заболевших коронавирусом. Разумеется, есть среди них и медработники, которые каждый день рискуют собственным здоровьем во благо других. Сколько медиков заразились коронавирусом, рассказали на брифинге губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Во-первых, медики такие же люди, как и все остальные. Большинство заболевших в формате скрининговых исследований или утренних фильтров, когда мы проверяем каждого на предмет симптомов. В большинстве случаев это бытовые заражения. Во-вторых, порядка у 70% заболевших медиков коронавиурс протекает бессимптомно. Если говорить в целом о проценте зараженных от всех медработников, то он колеблется от 2 до 3%. То есть достаточно низкий – всего 2,7%, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, но конкретную цифру, сколько медиков не обошел стороной COVID-19 не назвал.

За страховыми выплатами, положенным медикам, подхвативших коронавирус, уже обратилось 88 человек. 58 из них уже получили деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU