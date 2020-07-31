Губернатор Мурманской области объяснил, почему нельзя начать тотально тестирование северян на коронавирус

31 Июль 2020 2020-07-31T17:12:35+03:00

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Северяне уже устали жаловаться на то, что сдать тест на коронавирус в Мурманской области практически невозможно. Бесплатно анализ сделают только при наличии определенных условий, и даже, чтобы сделать это за деньги, приходится ждать по несколько недель. Можно ли организовать бесплатное тестирование на COVID-19? Такой вопрос задали журналисты на брифинге у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Тотальное тестирование организовать нельзя, - ответил глава региона. – Бессмысленно всех тестировать. Кто будет платить за это? Это не нужная трата денег налогоплательщиков. Есть частные лаборатории, которые могут сделать анализы всем желающим.

Андрей Чибис также отметил, что при подтверждении коронавируса у конкретного человека, специалисты Роспотребнадзора в обязательном порядке выявляют круг контактных лиц и проводят эпидемиологическое расследование. Если этого не происходит, то северяне могут пожаловаться в WhatsApp-приемную по номеру +7-921-046-03-93.

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