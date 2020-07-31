За сутки 862 жителя Мурманской области изъявили желание сдать тест на антитела к коронавирусу

31 Июль 2020 2020-07-31T13:13:16+03:00

В Роспотребнадзоре уже отметили, что это смогут сделать не все желающие

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30 июля в Заполярье стартовало масштабное тестирование северян на антитела к коронавирусу. Напомним: такое исследование планировалось провести еще в начале лета, но непрекращающийся рост заболевших COVID-19 не позволил это сделать. Теперь, когда регион вышел на плато пандемии специалисты смогли приступить к изучению иммунитета северян. Для этого необходимо провести не менее 3000 исследований.

- Мы приступили к проведению анкетирования среди населения. Отзыв положительный и активный. По состоянию на 17.00 было получено 862 анкеты, чтобы участвовать в этом мероприятии, - отметила руководитель Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева.

В ведомстве подчеркивают, что за каждым человеком четко закрепляется поликлиника. Желающих сдать тесты много во всех возрастных группах кроме одной.

- Низкий процент активности – среди людей 70 лет и старше. Очевидно это связано с трпудностями общения с электронными носителями. Для таких северян будут организованы мероприятия по информированию и помощи в заполнении анкеты, чтобы они тоже могли принять участие в этом исследовании, - отметила Лена Лукичева.

Полученные во время исследования коллективного иммунитета данные помогут специалистам дать прогноз развития ситуации с коронавирусом в осенний период.

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ИСТОЧНИК KP.RU