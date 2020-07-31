2020-07-31T17:07:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Траулер "Карелия" прекратил промысел после обнаружения у членов экипажа коронавируса

Капитан судна грубо нарушил рекомендации Роспотребнадзора
Мария ПАШЕНКОВА
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Было решено вернуться в ближайший порт. Фото: unsplash.comБыло решено вернуться в ближайший порт. Фото: unsplash.com
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Не рыбка, а больная койка ждали членов экипажа траулера "Карелия", который находился на промысле у Фарерских островов. 25 июля после одной из проверок на коронавирус положительный тест оказался сразу у 23 членов экипажа. Их отправили в больницу, а остальных семь человек изолировали на судне, где находится врачи.

- Сложившаяся ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в Росрыболовстве. Заместитель руководителя Росрыболовства, руководитель Штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции Пётр Савчук завил, что капитан судна грубо нарушил рекомендации Роспотребнадзора и поручил начать в отношении судна «Карелия» процедуру изъятия свидетельства СУБ. После обращения представителей Североморского ТУ Росрыболовства к судовладельцу, капитан «Карелии» принял решение вернуться в ближайший порт, - сообщила объединенная пресс-служба Росрыболовства.

Напомним: морякам в Мурманской области разрешили проходить обсервацию дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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