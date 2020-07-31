Электровоз, который простоял на постаменте в Кандалакше 45 лет, снова встал на рельсы
Практически полвека электровоз ВЛ19-40 неизменно смотрел на Кандалакшу под открытым небом со своего постамента, однако на днях, 28 июля, железнодорожному памятнику пришлось сдвинуться с места и снова отправиться в путь. Правда, ненадолго.
- Электровоз ВЛ19-40 впервые поехал после 45 лет нахождения на постаменте у входа в Локомотивное депо Кандалакши. Такие работы проводятся для ремонта постамента в рамках утвержденной начальником депо программы сохранения истории локомотивного депо, Кировской железной дороги и благоустройства территории депо, - сообщили в группе "Локомотивное депо Кандалакша" в соцсетях.
В сложном технологическом процессе участвуют работники эксплуатационного депо ТЧЭ-5, сервисного депо СЛД-13, кандалакшской дистанции пути ПЧ-40 и другие. Подготовительные работы заняли больше недели. Следующий шаг - ремонт постамента и замена рельсошпальной решетки.
К слову, пару лет назад памятник-электровоз отреставрировали в честь 50-летнего юбилея музея локомотивного депо Кандалакши.
В Кандалакше поехал памятник-электровоз.Автор: vk.com/kandadepo
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