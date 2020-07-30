Ушел из жизни бывший ректор Мурманского арктического университета Рувин Трипольский

30 Июль 2020 2020-07-30T13:14:09+03:00

Он возглавлял вуз с 2000 по 2008 года

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Печальные известия пришли из Мурманского арктического государственного университета - на 74-ом году жизни скончался Рувин Израйлевич Трипольский, который возглавлял учебное заведение с 2000 по 2008 года.

В Мурманскую область Рувин Израйлевич приехал в 1991 году. Работал в Институте экономических проблем КНЦ РАН, с 1997 также стал деканом гуманитарного факультета Кольского филиала Петрозаводского государственного университета.

- В 2000 он стал исполняющим обязанности, а в марте 2001 года — ректором тогда еще мурманского пединститута. Именно проведенная под его руководством работа позволила преобразовать институт в Мурманский государственный педагогический университет — важнейший центр гуманитарного знания в Заполярье. Статус университета также повлиял на престиж вуза в глазах зарубежных партнеров — работа Рувина Израйлевича заложила фундамент для формирования прочных международных связей, - отметили на официальном сайте МАГУ.

В 1996 году Рувин Трипольский защитил докторскую диссертацию в области философии. Являлся автором более 60 научных работ, 2 монографий. С 2007 по 2011 годы был депутатом Мурманской областной думы и председателем ее комитета по науке, образованию и культуре.

"КП" соболезнует родным и близким погибшего.

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