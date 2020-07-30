2020-07-30T10:08:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: начинается прием анкет от желающих пройти тест на антитела

В Мурманской области выберут 3 тысячи добровольцев, которых проверят на наличие антител к коронавирусу
Мария ПАШЕНКОВА
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Жителей Мурманской области будут тестировать на антитела к коронавирусу.Жителей Мурманской области будут тестировать на антитела к коронавирусу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Мурманская область вышла на плато по коронавирусу, и наблюдается постепенный спад числа новых заболевших. Это позволило минздраву и Роспотребнадзору региона готовиться к тестированию на антитела к коронавирусу.

Напомним: оно было анонсировано еще в мае, однако исследование пришлось отложить из-за роста числа заболевших в Мурманске, Североморске, Кольском районе и Мончегорске. Но теперь проверка все же состоится и охватит почти 3 тысячи северян всех возрастных групп.

Попробовать попасть в число добровольцев смогут все желающие. Для этого надо заполнить анкету на сайте. Прием анкет начался с 10.00 30 июля.

- В анкете нужно заполнить все графы.Исследование продлится месяц. Будут приглашены почти 3000 человек разных возрастных групп из разных муниципалитетов. Массовое тестирование на антитела к коронавирусу покажет состояние популяционного иммунитета и особенности эпидемического процесса именно в Мурманской области. Благодаря исследованию иммунитета можно будет максимально эффективно спланировать мероприятия по специфической и неспецифической профилактике CoViD-19, - уточнили в оперативном штабе.

Подробности можно узнать по телефонам (88152)39-99-99, 477931.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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