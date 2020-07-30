Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: начинается прием анкет от желающих пройти тест на антитела
Мурманская область вышла на плато по коронавирусу, и наблюдается постепенный спад числа новых заболевших. Это позволило минздраву и Роспотребнадзору региона готовиться к тестированию на антитела к коронавирусу.
Напомним: оно было анонсировано еще в мае, однако исследование пришлось отложить из-за роста числа заболевших в Мурманске, Североморске, Кольском районе и Мончегорске. Но теперь проверка все же состоится и охватит почти 3 тысячи северян всех возрастных групп.
Попробовать попасть в число добровольцев смогут все желающие. Для этого надо заполнить анкету на сайте. Прием анкет начался с 10.00 30 июля.
- В анкете нужно заполнить все графы.Исследование продлится месяц. Будут приглашены почти 3000 человек разных возрастных групп из разных муниципалитетов. Массовое тестирование на антитела к коронавирусу покажет состояние популяционного иммунитета и особенности эпидемического процесса именно в Мурманской области. Благодаря исследованию иммунитета можно будет максимально эффективно спланировать мероприятия по специфической и неспецифической профилактике CoViD-19, - уточнили в оперативном штабе.
Подробности можно узнать по телефонам (88152)39-99-99, 477931.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 29 июля 2020 года. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 29 июля 2020 года (Подробности)
В Белокаменке выявили еще два новых случая коронавируса. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 29 июля 2020 года (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU