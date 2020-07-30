2020-07-30T09:50:04+03:00
Общество

Уголовное дело по дебоширке из самолета Мурманск-Москва передали в суд

Пьяная 35-летняя женщина курила во время полета
Мария ПАШЕНКОВА
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Из-за пьяной дебоширки самолет сел в Петрозаводске.Из-за пьяной дебоширки самолет сел в Петрозаводске.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Покурила тысяч на 40, а то и больше: 35-летняя жительница Мурманска пойдет под суд за то, что сразу несколько раз преступила закон.

Напомним: вечером 13 июля самолет Мурманск-Москва внепланово сел в Петрозаводске. Все потому, что одна из пассажирок выпила и решила покурить в туалете. Бортпроводницы несколько раз делали ей замечание, но мурманчанка не реагировала. Поэтому борт приземлилась, а дебоширку под белы рученьки вывели из салона прямиков в служебное помещение воздушной гавани. Там, кстати, приключения женщины не закончились.

- Находясь в указанном помещении, она, будучи недовольной действиями сотрудников полиции по пресечению административных правонарушений, досмотру ее личных вещей и привлечением к административной ответственности, публично в присутствии третьих лиц, неоднократно оскорбила нецензурной бранью представителей власти, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей, нарушая тем самым их нормальную деятельность, - сообщает Северо-Западное СУ на транспорте СКР по Мурманской области.

Против дебоширки составили два административных протокола по ч. 1 ст. 6.24, ст. 20.21 КоАП РФ. Но это не самое страшное, что с ней случилось (если не считать, что она стала звездой соцсетей - видео ее скандала попало в сеть). Против мурманчанки возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в Следственном комитете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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