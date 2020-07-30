Наскальные изображения на полуострове Рыбачий испортили вандалы-туристы
В Мурманской области, которая получила активное освоение, считай, только в советские годы. можно найти много "привет" от древних людей. Например, загадочный лабиринт под Кандалакшей или петроглифы Канозера.
Еще один след из времен до нашей эры - писанинцы полуострова Рыбачий.
- В 1985-86 гг. на полуострове Рыбачий близ впадения реки Пяйве в Баренцево море были открыты два местонахождения наскальных изображений, гравировок и рисунков красной охрой: «Галерея» и «Пещера». Рисунки в первой выполнены с помощью пальцев руки в линейной технике и представлены сложными геометрическими фигурами и оленями. Согласно В.Я. Шумкину, предварительная датировка по археологическим и геоморфологическим данным – VII-VI тыс. до н.э. Также имеющие геометрические формы гравированные изображения созданы позднее (нижняя граница не ниже I тыс. до н.э.) и в ряде случаев нанесены поверх писаниц, - сообщает сайте "Петроглифы Северной Евразии".
Долгие годы писанинцы оставали нетронуты, хотя на полуострове много туристов. Этим летом же среди гостей нашлись вандалы.
- Посетили памятник истории, уникальные писаницы полуострова Рыбачий... Расстроился. Ну, и зачем так? Наше поколение не помнит родства, оставит потомкам пустые реки, изъзженную тундру, мазутные берега, - написал у себя на странице в Facebook Олег Суткайтис, директор Представительства в Баренц экорегионе.
Рядом с наскальными рисунками он обнаружил набор бессмысленных надписей. Напомним: ранее туристы из Тулы разрисовали достопримечательности Териберки.
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