Наскальные изображения на полуострове Рыбачий испортили вандалы-туристы

30 Июль 2020 2020-07-30T08:29:17+03:00

Рядом с наскальными рисунками древних людей теперь "красуются" современные надписи. Фото: скриншот видео

Изменить размер текста: A A

В Мурманской области, которая получила активное освоение, считай, только в советские годы. можно найти много "привет" от древних людей. Например, загадочный лабиринт под Кандалакшей или петроглифы Канозера.

Еще один след из времен до нашей эры - писанинцы полуострова Рыбачий.

- В 1985-86 гг. на полуострове Рыбачий близ впадения реки Пяйве в Баренцево море были открыты два местонахождения наскальных изображений, гравировок и рисунков красной охрой: «Галерея» и «Пещера». Рисунки в первой выполнены с помощью пальцев руки в линейной технике и представлены сложными геометрическими фигурами и оленями. Согласно В.Я. Шумкину, предварительная датировка по археологическим и геоморфологическим данным – VII-VI тыс. до н.э. Также имеющие геометрические формы гравированные изображения созданы позднее (нижняя граница не ниже I тыс. до н.э.) и в ряде случаев нанесены поверх писаниц, - сообщает сайте "Петроглифы Северной Евразии".

Долгие годы писанинцы оставали нетронуты, хотя на полуострове много туристов. Этим летом же среди гостей нашлись вандалы.

- Посетили памятник истории, уникальные писаницы полуострова Рыбачий... Расстроился. Ну, и зачем так? Наше поколение не помнит родства, оставит потомкам пустые реки, изъзженную тундру, мазутные берега, - написал у себя на странице в Facebook Олег Суткайтис, директор Представительства в Баренц экорегионе.

Рядом с наскальными рисунками он обнаружил набор бессмысленных надписей. Напомним: ранее туристы из Тулы разрисовали достопримечательности Териберки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сбила с ног и по ней прошлась»: В Териберке медведица напала на девушку-фотографа. Туристы из Сергиева Посада рассказали подробности о происшествии на берегу Баренцева моря [эксклюзив «КП», видео] (Подробности)

Берега озера Пиренга утопают в мусоре. Неповторимые пейзажи завалены горами отходов, оставленных после себя туристами (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU