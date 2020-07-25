2020-07-25T15:48:05+03:00
Общество

Берега озера Пиренга утопают в мусоре

Неповторимые пейзажи завалены горами отходов, оставленных после себя туристами
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
На Верхней Пиренге скопилось слишком много мусора. Фото: Рыбалка в Мурманске и обл.(фото и видео) LIVEНа Верхней Пиренге скопилось слишком много мусора. Фото: Рыбалка в Мурманске и обл.(фото и видео) LIVE
Изменить размер текста:

Можно уехать от города на много десятков километров на лоно природы, чтобы насладиться зелеными пейзажами и водной гладью. Но надежда на столь желанной отдых подальше от суеты населенных пунктов может рухнуть из-за безответственных туристов. Именно так произошло с озером Верхняя Пиренга.

- Этот мусор лежит на берегу Верхней Пиренге. Рыбаки и отдыхающие, убирайте за собой, не будьте свиньями! – такое сообщение появилось в группе «Рыбалка в Мурманске и обл.(фото и видео) LIVE».

Увы, несмотря на все усилия волонтеров очистить от мусора излюбленные места северян, горя отходов растут быстрее. А ведь так просто забрать принесенные с собой бутылки, банки, упаковки и салфетки и отвезти к мусорному контейнеру. Некоторые туристы забирают с собой не только свой мусор, но и тот, что оставили их предшественники. И все равно порой северян встречают вот такие вот удручающие пейзажи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Зеленоборским наводят порчу и сглаз за оставленный мусор. Необычное объявление-предупреждение красуется на берегу местного озера (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медработники из Кандалакши добиваются выплат за работу с коронавирусом через прокуратуру и следственный комитет
Берега озера Пиренга утопают в мусоре
89 супермаркетов в Мурманской области поменяют владельца
Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области 24 и 25 июля
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на 13 месте в России по количеству заболевших
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 25 июля 2020 года составило 64 человек
Под Лопарской потерялся гриффон
В Териберке созывают добровольную народную дружину
Мише Жукову из Мурманска сделали укол за 200 миллионов рублей, который спасет ему жизнь
В Мурманске завершены поиски 35-летней Натальи Путиловой
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили еще на две недели
Погода на выходных 25 и 26 июля 2020 года в Мурманской области
С момента создания ТОР "Столица Арктики" Мурманская область получила 7 миллиардов рублей инвестиций
Батарею береговой обороны под Териберкой сделают объектом культурного наследия