Берега озера Пиренга утопают в мусоре
Можно уехать от города на много десятков километров на лоно природы, чтобы насладиться зелеными пейзажами и водной гладью. Но надежда на столь желанной отдых подальше от суеты населенных пунктов может рухнуть из-за безответственных туристов. Именно так произошло с озером Верхняя Пиренга.
- Этот мусор лежит на берегу Верхней Пиренге. Рыбаки и отдыхающие, убирайте за собой, не будьте свиньями! – такое сообщение появилось в группе «Рыбалка в Мурманске и обл.(фото и видео) LIVE».
Увы, несмотря на все усилия волонтеров очистить от мусора излюбленные места северян, горя отходов растут быстрее. А ведь так просто забрать принесенные с собой бутылки, банки, упаковки и салфетки и отвезти к мусорному контейнеру. Некоторые туристы забирают с собой не только свой мусор, но и тот, что оставили их предшественники. И все равно порой северян встречают вот такие вот удручающие пейзажи.
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