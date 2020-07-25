Берега озера Пиренга утопают в мусоре

25 Июль 2020 2020-07-25T15:48:05+03:00

На Верхней Пиренге скопилось слишком много мусора. Фото: Рыбалка в Мурманске и обл.(фото и видео) LIVE

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Можно уехать от города на много десятков километров на лоно природы, чтобы насладиться зелеными пейзажами и водной гладью. Но надежда на столь желанной отдых подальше от суеты населенных пунктов может рухнуть из-за безответственных туристов. Именно так произошло с озером Верхняя Пиренга.

- Этот мусор лежит на берегу Верхней Пиренге. Рыбаки и отдыхающие, убирайте за собой, не будьте свиньями! – такое сообщение появилось в группе «Рыбалка в Мурманске и обл.(фото и видео) LIVE».

Увы, несмотря на все усилия волонтеров очистить от мусора излюбленные места северян, горя отходов растут быстрее. А ведь так просто забрать принесенные с собой бутылки, банки, упаковки и салфетки и отвезти к мусорному контейнеру. Некоторые туристы забирают с собой не только свой мусор, но и тот, что оставили их предшественники. И все равно порой северян встречают вот такие вот удручающие пейзажи.

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