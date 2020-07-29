2020-07-29T16:51:12+03:00
История современности

Из озера Среднее Ваенгское поисковики достали останки летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны

Не первый год продолжает операцию по подъему разбившегося самолета Пе-2
Мария ПАШЕНКОВА
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Из озера под Североморском корзина за корзиной достают детали разбившегося самолета. Фото: vk.com/club183858006Из озера под Североморском корзина за корзиной достают детали разбившегося самолета. Фото: vk.com/club183858006
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В эти жаркие июльские дни на озере Среднее Ваенгское под Североморском идут работы по поиску фрагментов разбившегося 14 августа 1942 года самолета Пе-2.

Длятся они уже много лет: каждое лето дайверы, поискови, организаторы из региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан достают обломки крылатой машины, личные вещи пилотов и даже их останки. В этом году в первые же дни поисков вода отдала новые следы прошлого.

- День девятый... Продолжаем работу и поднимаем корзины с деталями. Подняты личные вещи членов экипажа, небольшие останки летчиков, детали и узлы... Продолжает участвовать в подъемах Ирина Смирнова-Горева, внучка капитана Г.П. Щербинина, командира самолета ПЕ-2, - рассказали в Североморском поисковом отряде "Ваенга".

На шестой день, к слову, было поднято три корзины с деталями (от двигателя, тормозные решетки, куски остекления кабины, эллероны, провода). Все это поможет в восстановлении Пе-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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