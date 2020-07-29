Андрей Чибис: "В моем таунхаусе в Испании нет ничего тайного"
В этом году декларационна кампания идет не так, как обычно: из-за коронавируса чиновникам разрешии отчитываться о дохода до 1 августа.
Правда, в Мурманской области некоторые уже показали, сколько заработали в 2019 году. Речь идет о некоторых сотрудниках правительства, а также о депутатах Мурманской областной Думы.
Глава региона Андрей Чибис свою декларацию еще не обнародовал. Но интерес к ней уже есть, в частности общественный деятель Роман Глек спросил у губернатора про его дом в Испании. Заграничную недвижимость обнаружили в декларации Андрея Владимировича еще в старых декларациях, когда он работал в Минстрое.
- С 2008 года я владею домом в Испании, это небольшой таунхаус. Он задекларирован, ничего скрытного нет, - оветил Андрей Чибис.
Ранее стало известно, что переехавшая из Москвы в Мурманск семья губернатора живет в служебной квартире, но приобрела дачу под городом, где, в том числе, находилась во время режима самоизоляции из-за коронавируса.
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