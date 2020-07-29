2020-07-29T16:38:54+03:00
Общество

Андрей Чибис: "В моем таунхаусе в Испании нет ничего тайного"

Губернатор Мурманской области рассказал о своей недвижимости за границей
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Губернатор Мурманской области рассказал о своей недвижимости за границей. Фото: правительство Мурманской областиГубернатор Мурманской области рассказал о своей недвижимости за границей. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

В этом году декларационна кампания идет не так, как обычно: из-за коронавируса чиновникам разрешии отчитываться о дохода до 1 августа.

Правда, в Мурманской области некоторые уже показали, сколько заработали в 2019 году. Речь идет о некоторых сотрудниках правительства, а также о депутатах Мурманской областной Думы.

Глава региона Андрей Чибис свою декларацию еще не обнародовал. Но интерес к ней уже есть, в частности общественный деятель Роман Глек спросил у губернатора про его дом в Испании. Заграничную недвижимость обнаружили в декларации Андрея Владимировича еще в старых декларациях, когда он работал в Минстрое.

- С 2008 года я владею домом в Испании, это небольшой таунхаус. Он задекларирован, ничего скрытного нет, - оветил Андрей Чибис.

Ранее стало известно, что переехавшая из Москвы в Мурманск семья губернатора живет в служебной квартире, но приобрела дачу под городом, где, в том числе, находилась во время режима самоизоляции из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис прокомментировал отношения администрации Мурманска и правительства региона. Глава Заполярья рассказал, есть ли конфликт с мэрией (Подробности)

Андрей Чибис о стадионе Профсоюзов в Мурманске: «Такое состояние спортивных объектов недостойно города-героя». Губернатор Мурманской области прокомментировал ситуацию вокруг стадиона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 29 июля 2020 года
Из озера Среднее Ваенгское поисковики достали останки летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны
Под Мончегорском завершены поиски 54-летнего мужчины ростом под два метра
Барк "Седов" может зайти в порт Мурманск в октябре
Андрей Чибис: "В моем таунхаусе в Испании нет ничего тайного"
Что надо взять с собой в лес в Мурманской области на случай встречи с дикими зверями
Андрей Чибис прокомментировал отношения администрации Мурманска и правительства региона
Андрей Чибис о стадионе Профсоюзов в Мурманске: «Такое состояние спортивных объектов недостойно города-героя»
Неделю на дороге к аэропорту «Мурманск» будет действовать реверсивное движение
В Белокаменке выявили еще два новых случая коронавируса
Почему в Полярных Зорях двойная статистика по заболевшим коронавирусом
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 29 июля 2020 года составило71 человек
Количество зараженных коронавирусом в Мурманске превысило 5000 человек
«Они не заметили друг друга»: госохотнадзор прокомментировал нападение медведицы на девушку в Териберке
Андрей Чибис об "уродливой" скамейке у здания правительства Мурманской области: "На вкус и цвет товарища нет"
Погода в Мурманске и области 29 июля 2020 года: последний жаркий день