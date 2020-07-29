Погода в Мурманске и области 29 июля 2020 года: последний жаркий день

29 Июль 2020 2020-07-29T10:06:28+03:00

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До конца второго месяца лета осталось всего три дня. Синоптики пока осторожно, но все же говорят, что этот июль может стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Но 28 июля 2020 года за окном вдруг стало пасмурно, а ведь северяне привыкли к солнцу и жаре. Что же готовит нам среда?

- 28 июля переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +20 +25°, - сообщает прогноз гидрометцентр Мурманской области.

По данным паблика в “ВКонтакте” “Погода в Мурманске”, теплее всего в этот день было в 1960 году: 30,3 градуса выше нуля. А вот холоднее всего - в 1928 году: всего +2,9.

28 июля станет последним теплым днем этого месяца.

- Очень качественно 27-го прогрелись, Мурманск дошел до +23.7, Верхнетуломский до +25.6, Верховье Лотты до +26.5. Это 14 жаркий день подряд в Мурманске. 28 июля похоже, последний жаркий день в этой серии, так как в четверг мы уже до +20 не дойдем, - пишет “Погода в Мурманске”.

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ИСТОЧНИК KP.RU