2020-07-29T10:06:28+03:00
Общество

Погода в Мурманске и области 29 июля 2020 года: последний жаркий день

Какая погода будет в Мурманской области 29 июля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Жителей Мурманской области ждет последний теплый июльский день.Жителей Мурманской области ждет последний теплый июльский день.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Изменить размер текста:

До конца второго месяца лета осталось всего три дня. Синоптики пока осторожно, но все же говорят, что этот июль может стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Но 28 июля 2020 года за окном вдруг стало пасмурно, а ведь северяне привыкли к солнцу и жаре. Что же готовит нам среда?

- 28 июля переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +20 +25°, - сообщает прогноз гидрометцентр Мурманской области.

По данным паблика в “ВКонтакте” “Погода в Мурманске”, теплее всего в этот день было в 1960 году: 30,3 градуса выше нуля. А вот холоднее всего - в 1928 году: всего +2,9.

28 июля станет последним теплым днем этого месяца.

- Очень качественно 27-го прогрелись, Мурманск дошел до +23.7, Верхнетуломский до +25.6, Верховье Лотты до +26.5. Это 14 жаркий день подряд в Мурманске. 28 июля похоже, последний жаркий день в этой серии, так как в четверг мы уже до +20 не дойдем, - пишет “Погода в Мурманске”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Териберкой медведица напала на девушку. Охотинспекторы проверяют информацию (Подробности)

В 2020 году в Мурманской области утонули шесть человек. Ни в одном водоеме Мурманской области нельзя купаться (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что надо взять с собой в лес в Мурманской области на случай встречи с дикими зверями
Андрей Чибис прокомментировал отношения администрации Мурманска и правительства региона
Андрей Чибис о стадионе Профсоюзов в Мурманске: «Такое состояние спортивных объектов недостойно города-героя»
Неделю на дороге к аэропорту «Мурманск» будет действовать реверсивное движение
В Белокаменке выявили еще два новых случая коронавируса
Почему в Полярных Зорях двойная статистика по заболевшим коронавирусом
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 29 июля 2020 года составило71 человек
Количество зараженных коронавирусом в Мурманске превысило 5000 человек
«Они не заметили друг друга»: госохотнадзор прокомментировал нападение медведицы на девушку в Териберке
Андрей Чибис об "уродливой" скамейке у здания правительства Мурманской области: "На вкус и цвет товарища нет"
Погода в Мурманске и области 29 июля 2020 года: последний жаркий день