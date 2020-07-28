Эксперты Effie Awards Russia оценили «Другие правила» Tele2

28 Июль 2020 2020-07-28T15:20:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Tele2 завоевала восемь наград престижной премии Effie Awards Russia, которая вручается за достижения в области маркетинга и рекламы в России. Проекты Tele2 отметили в семи номинациях: оператор завоевал три золота, три серебра и две бронзы. Наградами высшего достоинства члены жюри отметили коммуникационную платформу «Другие правила», первый в мире маркет гигабайтов и минут. Также Tele2 признали одним из самых эффективных брендов на рекламном рынке страны: в рейтинге Effie Russia Effectiveness Index оператор занял второе место.

Премия Effie Awards Russia − национальный этап международного конкурса Effie Worldwide, который проводится с 1968 года в 55 странах. Мероприятие призвано развивать рекламную индустрию на примере лучших кейсов и передовых трендов. Среди участников и членов жюри российского этапа − ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.

Лучшим проектом в номинации «Бизнес-вызовы. Устойчивый успех» эксперты назвали коммуникационную платформу «Другие правила». За 3,5 года она стала основой философии Tele2 и определила подход компании к ведению бизнеса. Этой идее подчиняется всё – от разработки тарифов до визуальной айдентики бренда. Оператор играет по другим правилам с начала 2017 года и регулярно запускает инновационные продукты. Первыми из них стали перенос остатков пакета на следующий месяц и обмен минут на гигабайты. Впоследствии эти продукты стали драйверами для всего телеком-рынка и были скопированы другими игроками, а Tele2 признали настоящим трендсеттером индустрии.

В 2019 году Tele2 дала своим абонентам возможность продавать и покупать минуты и гигабайты, запустив платформу «Маркет Tele2». Это бесплатная онлайн-площадка, где клиенты могут размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка лотов. За это революционное для рынка решение члены жюри Effie Awards Russia присудили Tele2 первое место в номинации «Запуск нового продукта или услуги». Интересно, что проект «Wi-Fi в метро: реклама Tele2 против рекламы» взял второе золото в этой же номинации. Оператор дал возможность новым абонентам тарифа «Везде онлайн» пользоваться WiFi в подземке без рекламы до конца 2019 года.

Также наградами разного достоинства отметили другие проекты: TikTok-челлендж Tele2 «Честный контент» и экологическую инициативу оператора «Переплавка». В ее рамках Tele2 не только объяснила важность переработки старых мобильных телефонов, но и открыла 69 пунктов приема аппаратов в 11 городах России. За три недели клиенты оператора сдали 1217 гаджетов. Tele2 планирует развивать проект и сделать его более масштабным.

Инициатива Tele2 в TikTok «Честный контент» стала одной из лучших в номинации «Кампания с эффективным использованием SMM». Следуя принципам честности, оператор запустил челлендж «Покажи, что за кадром с Tele2». Компания начала с себя и показала, что происходит за кадром рекламных роликов. Идею сразу подхватили пользователи социальной сети и сняли около 3500 видео.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Мы очень гордимся тем, что эксперты премии так высоко оценили инициативы Tele2. Ведь Effie – это больше, чем конкурс. Это бенчмарк, который показывает самые заметные бренды, результативные кампании и проекты в индустрии. По итогам 2019 года Tele2 стала второй в общем рейтинге эффективности, поднявшись на три позиции вверх. Это говорит о том, что мы чувствуем тренды и идем впереди рынка не только с точки зрения запуска инновационных продуктов и услуг, но и с позиции эффективности коммуникации с нашими абонентами: нам доверяют и воспринимают как своих. Быть на одной волне со своими клиентами – залог успешного бизнеса в целом».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU