Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области превысило 10 тысяч человек

30 Июль 2020 2020-07-30T10:45:41+03:00

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 30 июля 2020 года

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Считать 10 тысяч психологическим рубежом или нет - не нам решать. Но, как там не было, по данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, число заболевших коронавирусом на 30 июля 2020 года составляет 10093 человека. За последние сутки выявили 146 новых случаев, больше всего - в Мурманске (107 человек). Также до 74 выросло число летальных случаев.

А ведь отметку в 9 тысяч зараженных мы преодолели совсем недавно - 24 июля. Показатель в 8 тысяч перешагнули 18 июля.

В июле число новых случаев заражения COVID-19 было как никогда высоко. В Роспотребнадзоре Мурманской области это объяснили теплыми выходными, которые северяне проводили в больших компаниях без соблюдения социальной дистанции и без масок.

Однако уже в середине месяца в правительстве региона уточнили, что мы вышли на плато по заболеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU