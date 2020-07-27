ЖительМурманска шесть лет бегал от приговора за торговлю наркотиками в особо крупном размере
54-летний житель Мурманска должен был отправиться в колонию строгого режима еще шесть лет назад, но не стал ждать, пока суд отправит его за решетку, и сбежал.
- С 13.30 11 апреля по 00.15 12 апреля 2014 года мужчина в салоне своего Lexus, припаркованного у дома №173 на проспекте Кольском в Мурманске, продал за 20 тысяч рублей 9,7106 грамма наркотического средства, содержащего кодеин, морфин, ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), что оценивается как крупный размер. Кроме того, в своей квартире он хранил 7,5457 грамма этой же смеси, 74,5754 грамма 3-метилфентанил и 82,71 грамма амфетамина массой, - рассказывают в прокуратуре Первомайского округа.
Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и психотропных веществ в крупном размере». Оно дошло до суда, и в июне 2014 года служители Фемиды собирались вынести приговор наркоторговцу. Однако мужчина сбежал. Его объявили в розыск, а задержать смогли только в мае этого года. Спустя шесть лет он все-таки услышал вердикт суда.
Служители Фемиды приговорили мужчину к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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