2020-03-26T14:41:48+03:00
Общество

В Мурманской области вовсю борются с наркограффити

Сообщить о рекламе наркотиков на фасадах зданий может каждый на портале «Наш Север»
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Незаконные надписи будут убирать.Незаконные надписи будут убирать.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Мурманской области в рамках всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" запустился проект "Штрих-код", цель которого – найти и устранить асоциальные надписи в общественных местах, которые рекламируют наркотики и содержат контакты мест, где их можно приобрести.

Активное участие в таком мероприятии примут волонтеры регионального проекта «Арктический киберпатруль». Они будут патрулировать улицы и фотографировать «наркограффити» на стенах жилых домов, фасадах зданий и остановках Мурманска, отправляя затем снимки на портал «Наш Север», чтобы в скором времени их устранили.

- Присоединиться к проекту «Штрих-код» может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на портале «Наш Север» и в разделе «Сообщения» выбрать позицию «Сообщить о проблеме». Выбрать в категории «Благоустройство» тип сообщения «Несанкционированные надписи, рисунки, реклама на фасадах зданий». Далее кратко описать суть проблемы, указать, где находится запрещенная надпись и прикрепить фотографии, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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