2020-07-27T10:33:47+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области: "Дом культуры моряков в Мурманске находится в ужасном состоянии"

Андрей Чибис поручил привести здание в порядок
Мария ПАШЕНКОВА
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Дом культуры моряков ждет долгожданная реконструкция. Фото: Людмила ШЕКАДом культуры моряков ждет долгожданная реконструкция. Фото: Людмила ШЕКА
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Дом культуры моряков в Мурманске - одна из его визитных карточек. Сюда приходят сфотографироваться со скульптурами белых медведей и памятником "шаре" (памятник в честь боевого содружества стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны). А вот в здание лучше не заходить: оно не презентабельно как снаружи, так и внутри.

Но ситуацию хотят исправить.

- Дом культуры моряков находится в ужасном состоянии, а ведь оно представляет историческую ценность. То, что там сейчас происходит, ниуда не годится, нужна комплексная реконструкция, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сейчас на сайте госзакупок размещен конкурс на создание проектно-сметной документации по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения. Стоимость этого задания - 8,9 миллионов рублей. Прием заявок продлится до 12 августа, а готова будет документация уже в 2021 году. После чего будут искать подрядчика для ремонта дома культуры.

ДК моряков - одно из самых старых зданий столицы Заполярья - его сдали в 1936 году. С того момента проводился только косметический ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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