Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 27 июля 2020 года составило 68 человек

27 Июль 2020 2020-07-27T09:39:22+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 27 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что медики отмечают незначительно снижение роста заболеваемости коронавирусом в Мурманской области, количество летальных исходов в регионе продолжает расти.

- Всего в Заполярье коронавирусом заболели 9627 человек. 5531 пациент выздоровел, 68 летальных случаев, - доложил на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

К сожалению, тенденция – 2-3 смерти от COVID-19 за сутки – продолжает сохраняться. Только в июле от новой коронавирусной инфекции умерли 52 человека. В основном жертвами опасного вируса становятся люди старшего поколения – от 60 до 90 лет. Однако есть среди погибших и северяне среднего возраста – от 43 лет и старше.

- На данный момент госпитализированы 984 пациента с COVID-19. Порядка 46-47% находятся в состоянии средней степени тяжести, 9% - в тяжелом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 человек, - отметил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 26 июля 2020 года. Число погибших от коронавируса в Мурманской области на 26 июля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU