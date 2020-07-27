2020-07-27T09:39:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 27 июля 2020 года составило 68 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 27 июля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Число жертв коронавируса в Мурманской области продолжает расти.Число жертв коронавируса в Мурманской области продолжает расти.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Несмотря на то, что медики отмечают незначительно снижение роста заболеваемости коронавирусом в Мурманской области, количество летальных исходов в регионе продолжает расти.

- Всего в Заполярье коронавирусом заболели 9627 человек. 5531 пациент выздоровел, 68 летальных случаев, - доложил на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

К сожалению, тенденция – 2-3 смерти от COVID-19 за сутки – продолжает сохраняться. Только в июле от новой коронавирусной инфекции умерли 52 человека. В основном жертвами опасного вируса становятся люди старшего поколения – от 60 до 90 лет. Однако есть среди погибших и северяне среднего возраста – от 43 лет и старше.

- На данный момент госпитализированы 984 пациента с COVID-19. Порядка 46-47% находятся в состоянии средней степени тяжести, 9% - в тяжелом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 человек, - отметил министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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