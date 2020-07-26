2020-07-26T21:25:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 26 июля 2020 года

Число погибших от коронавируса в Мурманской области на 26 июля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области число жертв коронавируса выросло до 66.В Мурманской области число жертв коронавируса выросло до 66.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Мурманской области неумолимо растет и число зараженных коронавирусом, и число погибших от этой болезни, которая задала течение всему 2020 году. По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, такой диагноз поставили 9469 людям, а умерли от COVID-19 уже 66 человек. Двое - за последние сутки.

- Скончались два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 46 лет и 92 года. Они переносили болезнь в тяжелой форме, находились на искусственной вентиляции легких. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — атеросклероз, сахарный диабет, гипертония. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - уточнили в оперативном штабе.

За последнюю неделю - с 19 июля - число жертв коронавируса выросло с 49 до 66 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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