2020-07-27T09:33:11+03:00
Экономика

Мурманская область получила 1,4 миллиарда рублей из резервного фонда кабмина

Деньги помогут сбалансировать региональный бюджет
Елена ЧУМАКОВА
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1,5 миллиарда рублей, выделенные Москвой, оказались очень кстати.1,5 миллиарда рублей, выделенные Москвой, оказались очень кстати.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Эпидемия коронавируса больно ударила не только по здоровью северян, но и по экономике, и бюджету региона. Власти бросили все силы на поддержку оставшихся без работы людей и стремительно идущего ко дну бизнеса. Конечно, это не могло не сказаться на состоянии областного бюджета.

Правительство России выделило Министерству финансов средства из резервного фонда кабмина на поддержку сбалансированности бюджетов регионов в связи с пандемией коронавируса. В частности, в казну Мурманской области поступит 1 миллиард 400 миллионов рублей.

- Деньги, безусловно, будут очень актуальны, - прокомментировал эту новость губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Несмотря на пандемию и трудности с железнодорожным сообщением, которые удалось решить, наши промышленники дают хорошие показатели, при общем экономическом спаде рост производства в нашем регионе сохранился. Противоэпидемические мероприятия позволили не уронить производство, минимизировать распространение коронавируса в коллективах и обеспечить сохранение и рост промышленного производства.

Также глава региона подчеркнул, что подрядчикам стоит брать пример с промышленников, и никакая пандемия не может быть оправданием для того, чтобы не выполнять свои обязательства в срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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