Бойлеры в многоквартирных домах Мурманской области будут менять за счет бюджета

13 Июль 2020 2020-07-13T08:32:40+03:00

Бойлер в свою квартиру надо покупать за свой счет, а вот с общедомовым поможет бюджет. Фото: Алексей ФОКИН

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Каждое лето в Мурманской области на несколько недель отключают горячую воду. Впрочем, некоторые дома сидят без нее месяцами. Все потому, что общедомовые бойлеры выходят из строя, а менять или ремонтировать их жильцам приходится за свой счет.

Хотя в 2018 году делать это разрешили в рамках капремонта. Хотя и при таком раскладе ждать новую технику долго Ситуацию решили поменять в корне: теперь менять и чинить бойлер можно будет за счет регионального бюджета - для этого разработают соответствующую программу.

- Ситуация, когда граждане вынуждены долгое время находиться без горячей воды, недопустима, – сообщил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

На данный момент во многих многоквартирных дома бойлеры использутся сверх срока, который составлят около 20 лет.

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