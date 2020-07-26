2020-07-26T10:13:16+03:00
Общество

Дело о банкротстве Мурманского морского пароходства отложили до осени

С ходатайством обратилась Федеральная налоговая служба по Мурманской области
Ника СВЕТЛОВА
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Мурманское морское пароходство может стать банкротом.Мурманское морское пароходство может стать банкротом.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Финансовые дела у Мурманского морского пароходства идут из рук вон плохо. Следователи расследуют уголовные дела в отношение руководителей компании, в том числе и бывших, которых обвиняют в мошенничестве и незаконном выводе средств.

Разные компании не раз обращались в суд с иском о признании пароходства банкротом, н безуспешно, равно как не всегда удавалось взыскать на заложенное имущество. Так, в мае этого года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вернул исковое заявление Сбербанка России.

Также в июле этого года должна была начаться процедура по признанию пароходства несостоятельным.

- Определением Арбитражного суда Мурманской области в отношении акционерного общества "Мурманское морское пароходство" введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Владимир Рябченков, член Ассоциации АУ СРО "Центральное агентство арбитражных управляющих". Судебное заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества назначено на 23 июля, - уточнили в суде еще в марте.

Однако процесс отложили до осени - 22 сентября. С ходатайством обратилась Федеральная налоговая служба по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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