2020-03-12T14:56:39+03:00
Общество

Летом Арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве Мурманского морского пароходства

В отношении компании введена процедура наблюдения
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Дело о банкротстве Мурманского морского пароходства рассмотрят летом. [снимок носит иллюстративный характер]Дело о банкротстве Мурманского морского пароходства рассмотрят летом. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Мурманское морское пароходство пытались признать банкротом. Этого в судах добивались компании, которым некогда одно из самых финансово сильных предприятий города задолжало миллионы, а то и больше. В частности, Сбербанк требует свыше 5 миллиардов рублей,

Напомним, что в разных частях света в заложниках стоят наши суда - пароходство не платит иностранным портам за обслуживание.

Фемида упорно не хотела признавать компанию банкротом. Но летом ситуация может перемениться. Банк ВТБ пополнил ряды тех, кто требует признать организацию несостоятельной.

- Определением Арбитражного суда Мурманской области в отношении акционерного общества "Мурманское морское пароходство" введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Владимир Рябченков, член Ассоциации АУ СРО "Центральное агентство арбитражных управляющих". Судебное заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества назначено на 23 июля, - уточнили в суде.

Сейчас пароходство выплачивает долги по зарплате. Они значительно уменьшились, но все еще солидные - почти 44 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманское морское пароходство не стали банкротить. Не в первый раз суд отказал истцам в желании призвать к ответу задолжавшую компанию (Подробности)

Октябрьский суд Мурманска не смилостивился над учредителем Мурманского морского пароходства. Николая Куликова обвиняют в незаконном выводе из оборота компании 580 миллионов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кандалакше комиссия по делам несовершеннолетних за год не отправила ни одного иска на возмещение ущерба
В Мурманской области дефицит медицинских масок
Летом Арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве Мурманского морского пароходства
Потерявшаяся «красная шапочка» из Мурманска вышла на связь с матерью
Работники кандалакшского завода украли почти две тонны алюминия
В Апатитах белка прибежала в квартиру и подралась с котом Бегемотом
Житель Мурманска отметил покупку машины сальто на ней
По Новороссийску бродит женщина из Мурманска и зовет Романа
Госдолг Мурманской области к марту вырос на полтора миллиарда рублей
Погибшего от ножевых ран жителя Заполярного можно было спасти
Министерство сельского хозяйство поддержало идею из Мурманской области разрешить рыбакам продавать улов
Отменили продажу билетов на майские поезда из Мурманска в Москву, Адлер и Новороссийск
Главный врач Мурманской областной больницы переходит на работу в региональный минздрав
Жительница Кировска попала в больницу из-за снега, упавшего с крыши промышленного предприятия
В Мурманске пропала 16-летняя «красная шапочка»
В Мурманске и Мончегорске закрыли 6 классов из-за вспышки гриппа и ОРВИ
«Проверяйте погодные условия»: Блогер из Санкт-Петербурга дала советы тем, кто собирается посетить Териберку
В Мурманске из-за коронавируса отменят годовщину присоединения Крыма и соревнования по хоккею
Житель Умбы может сесть на пять лет за то, что заразил свою сожительницу ВИЧ
В Ковдор прилетели пять лебедей и поселились на Кох-пороге
Жителю Мурманска, который не заботился о своей маме, может грозить срок за оставление в опасности
Российские ученые выпустили книгу о насекомых Мурманской области с кучей ошибок
В Мурманской области хотят в несколько раз сократить сроки ожидания медицинской помощи
Мэр Мурманска вышел в соцсети и приглашает горожан к общению
Завершены поиски 30-летней жительницы Мурманска в красных уггах
В Мурманске взорвался и сгорел дотла Infiniti
Пьяный житель Кандалакшского района открыл стрельбу на железнодорожном вокзале
В Финляндии - 40 заболевших коронавирусом, в Норвегии - 192
Житель Заполярного решил, что сам вылечит три ножевые раны, и погиб