Летом Арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве Мурманского морского пароходства

12 Март 2020 2020-03-12T14:56:39+03:00

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Мурманское морское пароходство пытались признать банкротом. Этого в судах добивались компании, которым некогда одно из самых финансово сильных предприятий города задолжало миллионы, а то и больше. В частности, Сбербанк требует свыше 5 миллиардов рублей,

Напомним, что в разных частях света в заложниках стоят наши суда - пароходство не платит иностранным портам за обслуживание.

Фемида упорно не хотела признавать компанию банкротом. Но летом ситуация может перемениться. Банк ВТБ пополнил ряды тех, кто требует признать организацию несостоятельной.

- Определением Арбитражного суда Мурманской области в отношении акционерного общества "Мурманское морское пароходство" введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Владимир Рябченков, член Ассоциации АУ СРО "Центральное агентство арбитражных управляющих". Судебное заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества назначено на 23 июля, - уточнили в суде.

Сейчас пароходство выплачивает долги по зарплате. Они значительно уменьшились, но все еще солидные - почти 44 миллиона рублей.

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