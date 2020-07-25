89 супермаркетов в Мурманской области поменяют владельца

25 Июль 2020 2020-07-25T13:30:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Долгие годы федеральным торговым сетям в Мурманской области было трудно соперничать с крупной региональной. Магазины «Евророс», «Яблочко» и «Твой» пользовались популярностью у северян и уверенно занимали свою нишу. Однако эпидемии коронавируса торговая сеть все же не выдержала, хотя вероятнее есть и другие причины развала империи, как уже окрестили происходящие события в СМИ.

- Достигнуто соглашение о приобретении долгосрочных прав аренды на 89 магазинов, работающих под брендами «Евророс», «Яблочко» и «Твой» в Мурманске и области. 55 торговых точек расположены в столице Заполярья, остальные – в 11 городах Кольского полуострова, в том числе в Апатитах, Ковдоре, Кандалакше и других. Права аренды планируется приобрести на срок до 15 лет, - сообщает пресс-служба ПАО «Магнит», одного из ведущих российских ретейлеров.

Предполагается, что в скором времени откроется 69 магазинов «у дома», 18 - «Магнит Косметик», 14 из которых будут открыты в «спайке» с магазинами «у дома», и 16 супермаркетов «Магнит Семейный». При этом в компании подчеркивают, что намерены сохранить лучшие кадры и лучшие практики сети «Евророс» и даже рассматривают возможность использования на ряде торговых объектов бренда «Евророс», пользующегося доверием покупателей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С момента создания ТОР "Столица Арктики" Мурманская область получила 7 миллиардов рублей инвестиций. Постепенно число резидентов территории опережающего развития будет увеличиваться (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU