2020-07-25T13:30:19+03:00
Экономика

89 супермаркетов в Мурманской области поменяют владельца

На смену крупной региональной сети розничной торговли придет крупный ритейлер
Елена ЧУМАКОВА
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Сеть региональных супермаркетов уступает место крупному ритейлеру.Сеть региональных супермаркетов уступает место крупному ритейлеру.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Долгие годы федеральным торговым сетям в Мурманской области было трудно соперничать с крупной региональной. Магазины «Евророс», «Яблочко» и «Твой» пользовались популярностью у северян и уверенно занимали свою нишу. Однако эпидемии коронавируса торговая сеть все же не выдержала, хотя вероятнее есть и другие причины развала империи, как уже окрестили происходящие события в СМИ.

- Достигнуто соглашение о приобретении долгосрочных прав аренды на 89 магазинов, работающих под брендами «Евророс», «Яблочко» и «Твой» в Мурманске и области. 55 торговых точек расположены в столице Заполярья, остальные – в 11 городах Кольского полуострова, в том числе в Апатитах, Ковдоре, Кандалакше и других. Права аренды планируется приобрести на срок до 15 лет, - сообщает пресс-служба ПАО «Магнит», одного из ведущих российских ретейлеров.

Предполагается, что в скором времени откроется 69 магазинов «у дома», 18 - «Магнит Косметик», 14 из которых будут открыты в «спайке» с магазинами «у дома», и 16 супермаркетов «Магнит Семейный». При этом в компании подчеркивают, что намерены сохранить лучшие кадры и лучшие практики сети «Евророс» и даже рассматривают возможность использования на ряде торговых объектов бренда «Евророс», пользующегося доверием покупателей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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