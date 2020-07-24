2020-07-24T13:29:10+03:00
Экономика

С момента создания ТОР "Столица Арктики" Мурманская область получила 7 миллиардов рублей инвестиций

Постепенно число резидентов территории опережающего развития будет увеличиваться
Ника СВЕТЛОВА
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ТОР "Столица Арктики" принесла уже 7 миллиардов инвестиций. Фото: правительство Мурманской областиТОР "Столица Арктики" принесла уже 7 миллиардов инвестиций. Фото: правительство Мурманской области
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В середине мая правительство РФ утвердило ТОР "Столица Арктики" - первую в своем роде в арктической зоне нашей страны. Сейчас в ней пять резидентов, но экономический эффект уже заметен.

- Меньше трех месяцев работает ТОР «Столица Арктики», а Мурманская область уже получила дополнительно 7 миллиардов инвестиций. Территория опережающего развития - это серьезные льготы для крупных компаний - резидентов. Они платят налоги в региональную казну и создают у нас новые рабочие места. Да, часть рабочих будут приезжими, но зарплату им платят здесь, и налоги идут в наш бюджет. Только на стройке в Белокаменке НДФЛ составил почти 2 миллиарда рублей, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Число резидентов ТОР будет постепенно расширяться, в частности, в планаз - строительство в регионе железнодорожного зернового терминала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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