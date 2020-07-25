2020-07-25T09:24:37+03:00
Дом. Семья

Под Лопарской потерялся гриффон

Собака мечется по трассе «Кола» и в руки не дается
Елена МОЛОДЦОВА
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Гриффон явно попал в беду, но принять помощь людей боится. Фото: Елена Алябьева-ДавыдюкГриффон явно попал в беду, но принять помощь людей боится. Фото: Елена Алябьева-Давыдюк
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Злодейка-судьба может сделать крутой поворот в жизни любой собаки, и ей будет совершенно не важна ее родословная. Именно так произошло с маленькой собычкой породы гриффон.

- На трассе Мурманск – Санкт-Петербург в районе Лопарской нашли собаку породы грифон с ошейником. Бедняга дрожит, но к рукам не подходит – боится. Нашедшие пытались ее забрать, но в итоге малышка осталась на трассе, - рассказала о собачьей беде Елена Алябьева-Давыдюк.

Зоозащитники готовы забрать попавшую в беду собаку на передержку. Дело осталось за малым – поймать беднягу. Однако животное явно впало в настоящую панику в незнакомой обстановке, без надежного хозяина рядом и среди несущихся с бешеной скоростью машин. Именно на неравнодушие автомобилистов и надеются волонтеры из Фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека», что кто-нибудь из них сможет поймать собачку, а они готовы приехать и забрать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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