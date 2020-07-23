Туристам, которые едут в Мурманскую область, вернут часть денег за путевки

23 Июль 2020 2020-07-23T14:48:48+03:00

Сколько денег вернут туристам, которые едут в Мурманскую область, когда надо ехать

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Этим летом из-за пандемии коронавируса вся надежда у отпускников на отечественные курорты и красивые места. В правительстве РФ решили поддержать путешественников, которые захотят посмотреть Родину - они смогут рассчитывать на кешбэк за купленные путевки. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- Рассчитывать на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путевок, могут туристы, посетившие наш регион в период с 15 августа по 20 декабря. При стоимости тура от 25 тысяч рублей кешбэк составит 5 тысяч рублей. Потратившие на путевку от 50 тысяч рублей смогут вернуть 10 тысяч рублей. Для купивших туры стоимостью от 75 тысяч рублей предусмотрен возврат в размере 15 тысяч рублей. Обязательные условия – продолжительность тура не менее пяти ночей, оплата через национальную платежную систему «Мир», - уточнили в правительстве Мурманской области.

Напомним: ранее стало известно, что в регионе хотят развивать промышленный туризм.

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