2020-07-23T14:48:48+03:00
Туризм

Туристам, которые едут в Мурманскую область, вернут часть денег за путевки

Сколько денег вернут туристам, которые едут в Мурманскую область, когда надо ехать
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Туристов, которые поедут в Мурманскую область, ждет кешбэк.Туристов, которые поедут в Мурманскую область, ждет кешбэк.Фото: Антон ЗАБИРОВ
Изменить размер текста:

Этим летом из-за пандемии коронавируса вся надежда у отпускников на отечественные курорты и красивые места. В правительстве РФ решили поддержать путешественников, которые захотят посмотреть Родину - они смогут рассчитывать на кешбэк за купленные путевки. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- Рассчитывать на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путевок, могут туристы, посетившие наш регион в период с 15 августа по 20 декабря. При стоимости тура от 25 тысяч рублей кешбэк составит 5 тысяч рублей. Потратившие на путевку от 50 тысяч рублей смогут вернуть 10 тысяч рублей. Для купивших туры стоимостью от 75 тысяч рублей предусмотрен возврат в размере 15 тысяч рублей. Обязательные условия – продолжительность тура не менее пяти ночей, оплата через национальную платежную систему «Мир», - уточнили в правительстве Мурманской области.

Напомним: ранее стало известно, что в регионе хотят развивать промышленный туризм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области начнет работать совет по туризму при губернаторе. Представители профессиональной отрасли рассказали Андрею Чибису, какая помощь им нужна (Подробности)

Мурманская и Калужская области будут сотрудничать в сфере туризма. Регионы подписали соответствующее соглашение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске ищут родственников дедушки-погорельца из Вологды
Туристам, которые едут в Мурманскую область, вернут часть денег за путевки
Житель Мурманска убил отца и почти сутки сидел с телом в квартире
Результаты ЕГЭ-2020: Два выпускника из Мурманска сдали экзамен по математике на 100 баллов
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
Житель Мурманской области не может добиться, чтобы в его охотничьем билете поставили отметку о национальной принадлежности
Вода в реке Кола прогрелась до 24 градусов
В Мурманске из канализации спасали выводок утят
4 года к сроку получил осужденный из колонии в Мурмашах за взятку в 25 тысяч рублей
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 23 июля 2020 года составило 59 человек
Потребность Мурманской области в сжиженном природном газе составляет 4,8 миллиарда тонн в год
В Белом море сняли на видео резвящуюся белуху
На дороге Умба – Кандалакша в ДТП погиб 22-летний водитель
Следователи Мурманской области передали детские открытки ветеранам
Погода в Мурманске 23 июля 2020 года: облачно с прояснениями
Где и сколько медведей в Мурманской области убили летом 2020 года
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики: "После пандемии коронавируса в Лиинахамари поедет рабочая группа"
На широте Мурманска заканчивается полярный день
Жительница Мурманска сняла на видео, как прыгает семга
В Семеновском озере в Мурманске нашли червя-паразита конский волос
Экс-чиновница из Мурманска, отсудившая 120 тысяч рублей у сбитого мальчика: «Я сама вызвала «скорую» и сделала, как положено»
Появилось видео поездки по альтернативной железнодорожной ветке под Мурманском
Четыре медведя на обочине дороги в Печенгу попали на видео
Прокуратура Кольского района пошла в суд, чтобы вернуть горячую воду жителям Мурмашей
На озере Имандра в Мончегорске спасли трех школьниц, решивших покататься на лодке
В Апатитах из ковидного госпиталя сбежал осужденный колонии-поселения