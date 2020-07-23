2020-07-23T14:52:20+03:00
Происшествия

В Мурманске ищут родственников дедушки-погорельца из Вологды

63-летний мужчина живет на остановке
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
У дедушки есть рожственники в Мурманске. Фото: Онлайн ВологдаУ дедушки есть рожственники в Мурманске. Фото: Онлайн Вологда
Изменить размер текста:

Отзывчивые люди, готовые протянуть руку помощи, есть везде. Так, пожилому мужчине, попавшему в беду в Вологде, пытаются помочь местные жители.

- Дедушке 63 года. У него сгорел дом в Прилуках, как он сказал. Ночует на остановке «Бригантина». Мы ему приносим еду уже почти два дня, - такой пост появился в соцсетях. – Как он говорит, у него дети живут в Мурманске и не знают о случившемся. Мы дадим ему позвонить, если он знает номер.

По словам попавшего в беду пожилого мужчине, он пошел в магазин за хлебом, а когда вернулся, его дом уже горел. Приехали пожарные, которым он помогал тушить свое жилье. У него обгорело лицо. Погорелец попал в больницу, но потом его отпустили.

Сердобольная вологжанка призывает земляков помочь дедушке едой и теплыми вещами. Однако пост о нем предпочла опубликовать анонимно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области ищут добровольцев, готовых сообщить хозяевам пса, спасенного с перевала Геологов, что он нашелся. Скорее всего, до того, как собака потерялась, она жила на станции Нефелиновые пески (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске ищут родственников дедушки-погорельца из Вологды
Туристам, которые едут в Мурманскую область, вернут часть денег за путевки
Житель Мурманска убил отца и почти сутки сидел с телом в квартире
Результаты ЕГЭ-2020: Два выпускника из Мурманска сдали экзамен по математике на 100 баллов
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
Житель Мурманской области не может добиться, чтобы в его охотничьем билете поставили отметку о национальной принадлежности
Вода в реке Кола прогрелась до 24 градусов
В Мурманске из канализации спасали выводок утят
4 года к сроку получил осужденный из колонии в Мурмашах за взятку в 25 тысяч рублей
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 23 июля 2020 года составило 59 человек
Потребность Мурманской области в сжиженном природном газе составляет 4,8 миллиарда тонн в год
В Белом море сняли на видео резвящуюся белуху
На дороге Умба – Кандалакша в ДТП погиб 22-летний водитель
Следователи Мурманской области передали детские открытки ветеранам
Погода в Мурманске 23 июля 2020 года: облачно с прояснениями
Где и сколько медведей в Мурманской области убили летом 2020 года
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики: "После пандемии коронавируса в Лиинахамари поедет рабочая группа"
На широте Мурманска заканчивается полярный день
Жительница Мурманска сняла на видео, как прыгает семга
В Семеновском озере в Мурманске нашли червя-паразита конский волос
Экс-чиновница из Мурманска, отсудившая 120 тысяч рублей у сбитого мальчика: «Я сама вызвала «скорую» и сделала, как положено»
Появилось видео поездки по альтернативной железнодорожной ветке под Мурманском
Четыре медведя на обочине дороги в Печенгу попали на видео
Прокуратура Кольского района пошла в суд, чтобы вернуть горячую воду жителям Мурмашей
На озере Имандра в Мончегорске спасли трех школьниц, решивших покататься на лодке
В Апатитах из ковидного госпиталя сбежал осужденный колонии-поселения