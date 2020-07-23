В Мурманске ищут родственников дедушки-погорельца из Вологды

23 Июль 2020 2020-07-23T14:52:20+03:00

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Отзывчивые люди, готовые протянуть руку помощи, есть везде. Так, пожилому мужчине, попавшему в беду в Вологде, пытаются помочь местные жители.

- Дедушке 63 года. У него сгорел дом в Прилуках, как он сказал. Ночует на остановке «Бригантина». Мы ему приносим еду уже почти два дня, - такой пост появился в соцсетях. – Как он говорит, у него дети живут в Мурманске и не знают о случившемся. Мы дадим ему позвонить, если он знает номер.

По словам попавшего в беду пожилого мужчине, он пошел в магазин за хлебом, а когда вернулся, его дом уже горел. Приехали пожарные, которым он помогал тушить свое жилье. У него обгорело лицо. Погорелец попал в больницу, но потом его отпустили.

Сердобольная вологжанка призывает земляков помочь дедушке едой и теплыми вещами. Однако пост о нем предпочла опубликовать анонимно.

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ИСТОЧНИК KP.RU