В Мурманске ищут родственников дедушки-погорельца из Вологды
Отзывчивые люди, готовые протянуть руку помощи, есть везде. Так, пожилому мужчине, попавшему в беду в Вологде, пытаются помочь местные жители.
- Дедушке 63 года. У него сгорел дом в Прилуках, как он сказал. Ночует на остановке «Бригантина». Мы ему приносим еду уже почти два дня, - такой пост появился в соцсетях. – Как он говорит, у него дети живут в Мурманске и не знают о случившемся. Мы дадим ему позвонить, если он знает номер.
По словам попавшего в беду пожилого мужчине, он пошел в магазин за хлебом, а когда вернулся, его дом уже горел. Приехали пожарные, которым он помогал тушить свое жилье. У него обгорело лицо. Погорелец попал в больницу, но потом его отпустили.
Сердобольная вологжанка призывает земляков помочь дедушке едой и теплыми вещами. Однако пост о нем предпочла опубликовать анонимно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области ищут добровольцев, готовых сообщить хозяевам пса, спасенного с перевала Геологов, что он нашелся. Скорее всего, до того, как собака потерялась, она жила на станции Нефелиновые пески (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU