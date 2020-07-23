2020-07-23T13:11:35+03:00
Общество

Житель Мурманской области не может добиться, чтобы в его охотничьем билете поставили отметку о национальной принадлежности

Саам Андрей Данилов сможет бесплатно охотиться, только если ухудшит свои условия жизни
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Данилов носит национальную одежду, знает культуру предков, но не может добиться отметки в охотбилете.Андрей Данилов носит национальную одежду, знает культуру предков, но не может добиться отметки в охотбилете.
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Житель Мурманской области Андрей Данилов прошел уже через много судебных заседаний, где ответчиком выступает министерство природных ресурсов и экологии региона. Он пытается поставить в свой охотничий билет отметку, что он саам, - она дает право на бесплатную охоту.

Однако не смотря на биографию, тот факт, что он носит национальный костюм и чтит традиции предков, Андрею Данилову не удается отстоять свое право. Суд считает, что мужчина... слишком хорошо живет.

У северянина есть квартира в городе, работа. И, по мнению суда, это далеко от традиционного вида деятельности, коей является охота. Вот если бы Андрей был в куваксе где-нибудь в тундре, не имел иного вида заработка, кроме как охота, тогда бы и мог претендовать на отметку в билете.

- Прошло заседание Третьего кассационного суда общей юрисдикции. Очередной суд признал мою национальную принадлежность к моему народу саами, но оставил решение Мурманского областного суда без изменений - не проставлять отметку в охотбилете. То есть для того, чтобы мне получить эту отметку в охотбилете и реализовать право на ведение традиционного вида деятельности мне надо сначала доказать, что я эту деятельность веду. Замкнутый круг: для ведения традионного вида деятельности необходима отметка, а отметку не ставят, так как я не могу документально подвердить, - рассказал Андрей Данилов.

На этом он не собирается останавливаться и намерен подавать новую апелляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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