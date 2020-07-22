В Семеновском озере в Мурманске нашли червя-паразита конский волос

22 Июль 2020 2020-07-22T15:09:56+03:00

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МЧС Мурманской области запрещает северянам купаться в наших водоемах: даже в такие жаркие дни, как устоявщиеся сейчас, вода не прогревается до нужной температуры. А это значит, что заплыв может стать небезопасным.

Есть нарекания к чистоте водоемов и у Роспотребнадзора. А северяне иногда опасаются лезть в воду из-за обитающей в ней живности. Так, в Семеновском озере в Мурманске обнаружили червя-паразита под названием конский волос.

Это не первая встреча людей с "волосатиком". В 2018 году северяне делились снимками с Ура-Губы. Сейчас же видео с конским волосом появилось в группе "ВКонтакте" "Рыбалка и охота на Кольском п-ове Мурманская обл" благодаря Вячеславу Родаку.

Для человека этот червь-паразит не очень опасен, так как в роли хозяина использует насекомых, особенно часто его можно встретить, когда стоит тепло и вода прогревается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/792000" frameborder="0"></iframe> Паразит конский волос в Семеновском озере Мурманск.Фото: vk.com/fishing51

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