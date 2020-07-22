2020-07-22T15:09:56+03:00
Дом. Семья

В Семеновском озере в Мурманске нашли червя-паразита конский волос

Насколько он опасен для человека [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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В Семеновском озере нашли червя-паразита.В Семеновском озере нашли червя-паразита.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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МЧС Мурманской области запрещает северянам купаться в наших водоемах: даже в такие жаркие дни, как устоявщиеся сейчас, вода не прогревается до нужной температуры. А это значит, что заплыв может стать небезопасным.

Есть нарекания к чистоте водоемов и у Роспотребнадзора. А северяне иногда опасаются лезть в воду из-за обитающей в ней живности. Так, в Семеновском озере в Мурманске обнаружили червя-паразита под названием конский волос.

Это не первая встреча людей с "волосатиком". В 2018 году северяне делились снимками с Ура-Губы. Сейчас же видео с конским волосом появилось в группе "ВКонтакте" "Рыбалка и охота на Кольском п-ове Мурманская обл" благодаря Вячеславу Родаку.

Для человека этот червь-паразит не очень опасен, так как в роли хозяина использует насекомых, особенно часто его можно встретить, когда стоит тепло и вода прогревается.

Паразит конский волос в Семеновском озере Мурманск.Фото: vk.com/fishing51

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ИСТОЧНИК KP.RU

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