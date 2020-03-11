Российские ученые выпустили книгу о насекомых Мурманской области с кучей ошибок
Пару лет назад шесть российских ученых выпустили книгу под сложным названием «Биоэкологический анализ интродуцентов семейства Rosaceae Juss: дендрологическая коллекция Полярно-альпийского ботанического сада-института». Труд был опубликован при содействии Кольского научного центра РАН. В своем исследовании ботаники рассказывали о насекомых, которые повреждают шиповниковые растения Мурманской области. Однако энтомолог Михаил Козлов из университета Турку поставил под сомнение правдивость фактов из этого детища науки. Оказалось, что большинство насекомых там были указаны неверно.
- Изучение фотографий, опубликованных в этой книге, показало, что 15 из 19 видов насекомых идентифицированы неправильно. Некоторые из них вряд ли смогут повредить древесные растения шиповниковых. Насекомые из отряда двукрылые в книге отнесены к отряду перепончатокрылые, а последние названы представителями отряда полужесткокрылые. Листоед лапландский, названный в исследовании вредителем черемухи и черноплодной рябины, в Мурманской области питается ивой и не угрожает растениям семейства розовые. Все это искажает наши знания о насекомых, - сообщается в критической статье Михаила Козлова на сайте Arctic Environmental Research.
Кроме того, в книге указаны три вида моли, которые никогда не встречались ни в Мурманской области, ни в Карелии, и даже в Финляндии их видят только на юге страны. Остается только догадываться, на что опирались ученые, когда писали свой труд.
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