Ученые Мурманска сделали открытие благодаря северным рыбам

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-17T09:45:48+03:00

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В журнале Polymers была опубликована статья об открытии заполярных ученых из Мурманского государственного технического университета и Полярного филиала ВНИИ. Исследование поддержали в Российском научном фонде. Суть работы в том, что из кожи северных рыб научились выделять желатин.

- Оказалось, что для наиболее эффективного выделения желатина из кожи трески достаточно слабокислой среды. При этом получается более ценный продукт по своим физическим характеристикам. Образующиеся из него гели могут сохранять свою форму при температурах близких к комнатным. Этот факт поможет расширению использования рыбного желатина в промышленности, - сообщила Светлана Деркач, руководитель проекта, профессор, доктор химических наук, заведующая кафедрой химии Мурманского государственного технического университета.

Отмечается, что желатин широко используется в разных сферах, например, в косметологии. Но треть его завозят в нашу страну из-за границы. Его можно добывать из костей и рогов скота, но с учетом объемов уловов наших рыбаков, вполне реально наладить хорошее производство и если не отказаться от импорта, то хотя бы сократить его.

ИСТОЧНИК KP.RU