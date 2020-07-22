Тело мужчины, упавшего с моста через Кольский залив, нашли у порта в Мурманске

22 Июль 2020 2020-07-22T09:35:08+03:00

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В мае этого года волонтеры поисково-спасательных отрядов Мурманска провели большую операцию - искали мужчину, который вечером 19 мая упал с моста через Кольский залив.

Несколько раз неравнодушные горожане прочесывали прибрежную линию. Но найти тело удалось только летом: его обнаружили у берега залива в районе порта.

- Была проведена процессуальная проверка, в возбуждении уголовного дела было отказано, так как следов насильственной смерти обнаружено не было, падение мужчины было самостоятельным действием, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Личные вещи погибшего нашли на берегу, а по камерам видеонаблюдения удалось установить, что на мосту житель Мурманска находился один.

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ИСТОЧНИК KP.RU