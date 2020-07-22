2020-07-22T09:35:08+03:00
Происшествия

Тело мужчины, упавшего с моста через Кольский залив, нашли у порта в Мурманске

Следователи закончили проверку по данному случаю
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Тело мужчины нашли в районе порта Мурманск.Тело мужчины нашли в районе порта Мурманск.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Изменить размер текста:

В мае этого года волонтеры поисково-спасательных отрядов Мурманска провели большую операцию - искали мужчину, который вечером 19 мая упал с моста через Кольский залив.

Несколько раз неравнодушные горожане прочесывали прибрежную линию. Но найти тело удалось только летом: его обнаружили у берега залива в районе порта.

- Была проведена процессуальная проверка, в возбуждении уголовного дела было отказано, так как следов насильственной смерти обнаружено не было, падение мужчины было самостоятельным действием, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Личные вещи погибшего нашли на берегу, а по камерам видеонаблюдения удалось установить, что на мосту житель Мурманска находился один.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На кладбище под Мурманском нашли на земле тело недавно погребенной женщины. Родственники погибшей сразу обратились в полицию (Подробности)

В Мурманске по делу о мошенничестве идут обыски в компаниях, отвечающих за ремонт дорог. За устранение деффектов, которые исчезли только на бумаге, заплатили 7 миллионов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре медведя на обочине дороги в Печенгу попали на видео
Прокуратура Кольского района пошла в суд, чтобы вернуть горячую воду жителям Мурмашей
На озере Имандра в Мончегорске спасли трех школьниц, решивших покататься на лодке
В Апатитах из ковидного госпиталя сбежал осужденный колонии-поселения
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин похвалил управление в Мурманской области
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: наш регион на шестом месте по России по числу заболевших за сутки
Бывший житель Североморска намерен доехать из Екатеринбурга до Мурманска на велосипеде вместе с собакой
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 22 июля 2020 года составило 57 человек
Дорогу к селу Ковда в Мурманской области восстановят к 26 июля
Тело мужчины, упавшего с моста через Кольский залив, нашли у порта в Мурманске
В Мурманской области ищут добровольцев, готовых сообщить хозяевам пса, спасенного с перевала Геологов, что он нашелся
Погода в Мурманске и области на 22 июля 2020 года: до 27 градусов тепла
На кладбище под Мурманском нашли на земле тело недавно погребенной женщины
В Мурманске по делу о мошенничестве идет обыск в компаниях, отвечающих за ремонт дорог
В озере в Мурманской области будут искать обломки самолета и останки членов экипажа
Семья из Мурманска смогла через суд аннулировать штраф за поход в магазин без специального разрешения
Борис Ельцин-младший опубликовал в Instagram фотографии с красавицей из Мурманска
Жители Тулы в Териберке закрасили вандальные надписи своих земляков
Северяне стали чаще совершать покупки в интернет-магазине Tele2
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменку вернулась болезнь
В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших в Североморске
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 июля 2020 года составило 55 человек
В Мурманской области завершены поиски двух пропавших подростков