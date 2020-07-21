Борис Ельцин-младший опубликовал в Instagram фотографии с красавицей из Мурманска
Вера Гоппен - одна из первых участниц конкурса "Краса России" и одна из самых успешных победительниц. В свое время она переехала жить в Москву, нашла работу на телевидение (например, в шоу Yesterday Live), стала моделью.
В 2014 году Вера Гоппен рассталась с актером Павлом Деревянко, с которым была в отношениях почти 1,5 года. Красавица никогда не афишировала свою личную жизнь, поэтому известно о ней немного. Хотя сейчас интриги добавил внук Бориса Ельцина 39-летний Борис Ельцин-младший.
В своем Instagram он опубликовал фотографию с Верой. Подписей к снимкам нет, но многие сразу предположили, что они встречаются.
Внук бывшего президента еще недавно публиковал в соцсетях фотографии с моделью Олесей Сенченко, с которой готовился к свадьбе.
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