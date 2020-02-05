Ольга Бузова восхитилась студентом из Апатитов, организовавшим бизнес на уборке снега

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:07:26+03:00

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Еще несколько дней назад успех 17-летнего студента из Апатитов Олега Борискина измерялся в количестве клиентов, но теперь речь идет уже о том, кто из знаменитостей поставит ему лайк.

Напомним: подросток пошел обметать своего «железного коня» от снега, вошел во вкус и организовал свой бизнес по очистке машин и гаражей от снега. К концу января его клиентская база насчитывала около 100 человек. А теперь о нем в своем Instagram пишет сама Ольга Бузова. Об Олеге она узнала благодаря "КП".

- Есть такой город у нас в стране, название которого когда-то где-то вижу или слышу, сразу интересуюсь, что там происходит. Запоминайте, Апатиты. Какая-то у нас с ними ментальная связь)) … Вот и сегодня опять промелькнули Апатиты. Что же там такого, надо срочно узнать. А там… 17-летний студент Олег организовал ноу-хау бизнес, уборка гаражей от снега. Если верить новостям, а чего бы им тут не верить-то, то у него уже мощная клиентская база на 100 гаражей в городе. А вы говорите, делать в Апатитах нечего, вот какие возможности, стоит только захотеть!!! Это не бесснежная Москва! Был бы у Олега написан в статье инста, точно отметила бы. Для тех, кто тоже в фан-клубе Апатитов, и новость эту в сторис добавила! В общем, не Аптаиты, а Атлантида какая-то! У кого-нибудь похожее вообще с городами есть? – прокомментировала эту новость Ольга Бузова (сохранен стиль автора).

«Комсомолке» Олег Борискин признался, что в шоке от такой популярности, но Instagram свой сообщил – @0legl, чтобы звезда смогла отметить его в своем блоге.

Об Олеге Ольга Бузова узнала, прочитав "Комсомолку". Фото: www.instagram.com/buzova86

ИСТОЧНИК KP.RU